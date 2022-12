Die besten Weihnachtsgeschenke für Outdoor-Fans

Auch im Bereich der Sicherheit können Geschenke für eine bessere Ausstattung sorgen. Etwas, das jeder Outdoor-Liebhaber immer dabei haben sollte, ist ein Erste-Hilfe-Set. Bereits kleine Ausführungen, die gut in den Rucksack passen, enthalten im Falle eines Sturzes das Wichtigste. Ebenfalls ein wichtiger Sicherheits-Begleiter: Um bei einem ungeplanten längeren Aufenthalt und möglicherweise einer Übernachtung in den Bergen bei Wind und Kälte warm zu bleiben, sollte auch ein Notfall-Biwacksack den Weg in den Rucksack finden.