Die bewegendsten Abschiede 2023: Die Deutschen trauern um Tina Turner

Google hat im Rahmen des Rückblicks auch eine Liste mit Abschieden von berühmten Persönlichkeiten veröffentlicht, zu denen das Suchinteresse im Vergleich zum Vorjahr am stärksten gestiegen ist. Turner, die über Jahrzehnte die Menschen mit Hits wie «What‹s Love Got to Do With It», «The Best» oder «We Don›t Need Another Hero» begleitet hat, ist auf dieser Liste an oberster Stelle vor allem vor ehemaligen Kolleginnen und Kollegen aus der Entertainment–Branche sowie Sportlerinnen und Sportlern zu finden – nachstehend in absteigender Reihenfolge.