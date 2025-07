«Die Bill Cosby Show»-Star Malcolm-Jamal Warner stirbt mit 54 Jahren

Für Malcolm–Jamal Warner folgten zahlreiche weitere Filme und Serien, unter anderem die Sitcoms «Malcolm & Eddie» sowie «Reed Between the Lines». Dazu kamen etwa auch kürzere Auftritte in Serien wie «Der Prinz von Bel–Air», «Dexter» und «Sons of Anarchy». Seine längste Rolle in den letzten Jahren hatte er in «Atlanta Medical», im Original «The Resident».