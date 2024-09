Die Bond-Zeiten sind vorbei: Daniel Craig im Lässig-Look in Venedig

Neuer Look für Dreharbeiten

Der Schauspieler hatte im vergangenen Monat erstmals mit seinem neuen Look überrascht. Die begeisterten Fans verdanken seine neue Frisur seinem neuen Film «Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery» (Netflix, 2025). Die langen Haare und der Dreitagebart waren bereits in einem First–Look–Bild zu sehen. Craig kehrt in der mit Spannung erwarteten Fortsetzung in seine legendäre «Knives Out»–Rolle des Privatdetektivs Benoit Blanc zurück – nur eben mit einer völlig neuen Optik. Die Dreharbeiten laufen seit Juni.