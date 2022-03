Die «Bridgerton»-Stars und ihr verzwicktes Liebesdreieck

Bailey: Für mich war es ein Moment in Aubrey Hall, dem Landsitz der Bridgertons. Simone und ich standen auf dem Balkon und hatten einen atemberaubenden Blick auf das Gelände. In diesem Moment hat es sich für mich so angefühlt, als würde die Lovestory von Anthony und Kate zu einem Höhepunkt kommen. Wenn ich eine Figur spiele, versetze ich mich so sehr in sie hinein, dass mir ihr Glück sehr am Herzen liegt. Die grossen Momente zwischen den beiden sind für mich daher unvergesslich.