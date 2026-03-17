Die Brosche ist das Accessoire 2026 - so stylt man sie

Das Gegenteil von Wegwerfmode

Genau hier liegt der entscheidende Unterschied zu den Microtrends der vergangenen Jahre. Ob Haarklammern in Pastelltönen, Chunky Sneakers oder bestimmte Handtaschen–Silhouetten – fast all diese Trends hatten eine kurze Halbwertzeit und wurden industriell reproduziert. Die Brosche funktioniert anders. Sie ist in vielen Fällen bereits da, wartet im Schmuckkästchen der Mutter, in der Erbschaftsschachtel der Grosstante oder auf dem Flohmarkt für wenig Geld.