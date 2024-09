Die «Carolin Kebekus Show» wird etwas kürzer

Laut einer Pressemitteilung wird die erste der zehn neuen Folgen der «Carolin Kebekus Show» am 24. Oktober ab 20:15 Uhr in der ARD Mediathek zu sehen sein. Die Ausstrahlung im Ersten folgt am selben Tag um 23:35 Uhr. Mit neuen Folgen geht es dann jeweils donnerstagabends weiter.