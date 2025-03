Die «#CoupleChallenge» ist zurück: Diese Stars sind dabei

Julian & Marcell

Auch diese beiden feiern ihr gemeinsames Debüt in einer grösseren TV–Show: Entertainer Julian F.M. Stoeckel (37) und sein Liebster, Puppendesigner Marcell Damaschke. Sie sind seit sieben Jahren ein Paar und haben einen Einblick in ihr Privatleben bereits bei «B:REAL – Echte Promis, echtes Leben» gewährt. Die beiden stehen bei «#CoupleChallenge» vor einer besonderen Herausforderung: Normalerweise geben sie sich viel Freiraum, in der Show müssen sie Tag und Nacht zusammen sein. Doch für den Sieg geben sie alles. «Wir können uns mit allen messen, wir haben vor keinem Angst», stellt Damaschke klar.