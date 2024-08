Die Dosis macht's: Wenn zu viel Sport ungesund wird

Wann kann man von einer Sportsucht sprechen?

Dr. Schneider: Sport sollte in erster Linie Spass machen. Kenne ich keine Grenzen, trainiere ich exzessiv und zwanghaft und steigere ich permanent meine sportlichen Aktivitäten, so kann das für eine Sportsucht sprechen. Vor allem, wenn sich immer mehr alles darauf konzentriert und wenn mein Beruf, meine anderen Interessen oder alltägliche Aufgaben darunter leiden, kann eine solche Störung vorliegen. In diesem Fall ist die Klärung durch einen Psychotherapeuten sehr empfehlenswert. Eventuell steckt dahinter auch eine ernsthafte psychische Störung. So flüchten sich insbesondere Männer mit Depressionen nicht nur in Alkohol– und Medikamentensucht, sondern auch in ein exzessives sportliches Verhalten.