Die Eisprinzessin gewinnt «The Masked Singer»

Am Samstagabend verkündete Moderator Matthias Opdenhövel (53) den Sieger der aktuellen «Masked Singer»–Staffel: Es ist die Eisprinzessin, «sie hat all unsere Herzen zum Schmelzen gebracht», heisst es unter anderem in einem Instagram–Posting der ProSieben–Show. Und die zeigte dann endlich auch erstmals ihr Gesicht: Jennifer Weist (37), bekannt als Frontfrau der Band Jennifer Rostock, gewinnt die 9. Staffel der Kostüm–Show.