Die «Eras Tour»: Taylor Swift schreibt Musikgeschichte

In Melbourne stellte Swift im Februar dieses Jahres einen weiteren Rekord auf. An den drei Abenden, an denen sie in der australischen Grossstadt auftrat, besuchten insgesamt 288.000 Fans ihre Shows, was einen Durchschnitt von 96.000 Fans pro Abend macht. Ähnliche Zahlen erreichte Swifts Tour auch Ende Juni in London. Hier verbrachten sie und ihre Fans drei Nächte im Wembley–Stadion und pro Abend erschienen 90.000 Besucher.