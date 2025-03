«Die Erfindung des Rades»: Dreh zu neuem Münster-«Tatort» läuft

Natürlich kehren Axel Prahl (64) und Jan Josef Liefers (60) in ihren Rollen als Thiel und Boerne vor die Kameras zurück. Es wird Angaben des Senders zufolge schon der 48. «Tatort» aus Münster sein. Mit dabei sind unter anderem auch wieder ChrisTine Urspruch als Silke Haller, Mechthild Grossmann als Wilhelmine Klemm, Björn Meyer als Assistent Schrader und Claus D. Clausnitzer als Thiels Vater. In weiteren Rollen werden unter anderem Karolina Lodyga und Simon Steinhorst zu sehen sein. Regie führt Till Franzen, der unter anderem schon für den Fall «Der Mann, der in den Dschungel fiel» verantwortlich war.