Die erste Staffel des «Game of Thrones»-Ablegers ist im Kasten

Darauf, dass Autor George R.R. Martin (73) die Fertigstellung seines neuen Romans aus der «Das Lied von Eis und Feuer»-Reihe bestätigt, warten die Fans noch immer. Dafür hat der 73-Jährige nun etwas anderes via Twitter verkündet: «Aufregende Neuigkeiten aus London - mir wurde mitgeteilt, dass die Dreharbeiten für die erste Staffel von ‹House of the Dragon› abgeschlossen wurden.» Das schreibt Martin zu einem Poster des «Game of Thrones»-Ablegers, der rund 200 Jahre vor der Originalserie spielen wird.