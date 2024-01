Die Familie wächst: Michael Phelps begrüsst seinen vierten Sohn

Michael Phelps (38) zum vierten Mal im Vaterglück: Wie der ehemalige US–Schwimmer in einem gemeinsamen Instagram–Post mit seiner Frau Nicole Johnson Phelps (38) verraten hat, sind die beiden seit Mitte Januar Eltern ihres vierten Kindes. «Nicole und ich möchten Nico Michael Phelps auf der Welt begrüssen. Geboren am 16. Januar. Wir fühlen uns so gesegnet, ein viertes Kind zu haben. Wir sind jetzt eine sechsköpfige Familie», heisst es im Kommentar zu einem Foto, das die glücklichen Eltern zusammen mit ihrem Neugeborenen zeigt.