Die Fantastischen Vier: Fünf Fakten zu ihrem neuen Album «Long Player»

Welche Themen werden angesprochen?

Als Fantas hätten sie «eigentlich immer versucht, einen guten Mix zu finden zwischen persönlichen Themen und Spass», erklärt Smudo zum Inhalt des Albums. In «Bestandsaufnahme» geht es laut Ankündigung etwa um die Endlichkeit von Zeit und die Vergänglichkeit aller Dinge. «Während man sich mit 20 nicht gross überlegt, was in 10 oder 20 Jahren ist, kommen jetzt schon so Überlegungen, okay, wenn wir damit fertig sind, bin ich so und so alt», sagt Smudo. Im Song «Inferno» beschreibt Thomas D: «Unsere Taten, das, was wir erschaffen haben, das bleibt. Das, was wir weitergeben ist, was unser Leben beschreibt. Und darum frage ich mich, was mache ich aus meiner Lebenszeit? Was werde ich hinterlassen, und was wird mehr, wenn man es teilt?»