Die Fantastischen Vier: Neues Album und grosse Tournee für 2024 geplant

Die grosse «Long Player»–Tour beginnt am 1. Dezember 2024 mit der Auftaktshow in Würzburg. Anschliessend finden Konzerte in Frankfurt am Main, Hannover, Köln und vielen weiteren Städten in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg statt. Am 22. Dezember 2024 beehren die Fantastischen Vier traditionell Stuttgart mit ihrem vorweihnachtlichen Konzert.