Die fast 50-jährige Entstehungsgeschichte von Coppolas «Megalopolis»

Bislang ging es irgendwie gut

Je näher der Kinostart von «Megalopolis» rückte, desto mehr häuften sich die angeblichen Horrorstorys. Ein herrischer Filmemacher, chaotische Zustände am Set, Änderungen in letzter Sekunde: Der einzige, der scheinbar nicht in die Kassandrarufe einstimmen wollte, war Coppola selbst. Im Gegenteil schwärmte er im Interview mit «Deadline»: «Ich liebe meinen Cast, ich liebe, was ich jeden Tag bekomme. Und ich bin innerhalb des Zeitplans und des Budgets, was mir am wichtigsten ist.»