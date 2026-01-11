Die Festivalsaison 2026: Das sind die Highlights

Das neue Jahr bietet zahlreiche Gelegenheiten, Live–Musik in all ihren Facetten zu erleben. Ob Fans auf elektronischen Sound, Gitarrenriffs oder Indie–Vibes stehen – 2026 hält für jeden Geschmack das passende Festival–Highlight bereit.
Rock am Ring und Rock im Park
Jedes Jahr zieht es Zehntausende Besucherinnen und Besucher an den Nürburgring, wo internationale Headliner und aufstrebende Bands auf mehreren Bühnen auftreten. Gemeinsam mit dem Schwesterfestival Rock im Park in Nürnberg bildet es das Herzstück der deutschen Rockfestivalszene.
Die ausverkauften Festivals finden 2026 von 5. bis 7. Juni statt. Mit dabei sind: Limp Bizkit, Linkin Park, Marteria, Papa Roach, Volbeat oder Within Temptation.
Hurricane und Southside
Die Zwillingsfestivals Hurricane und Southside gehören seit vielen Jahren zu den grössten und beliebtesten Open–Air–Events Deutschlands. Beide Festivals finden traditionell am selben Wochenende im Juni statt und teilen sich weitgehend dasselbe Line–up – im Norden beim Hurricane in Scheessel und im Süden beim Southside in Neuhausen ob Eck.
Die beiden Events sollen am 19. bis 21. Juni 2026 über die Bühne gehen. Mit von der Partie sind: Kraftklub, Yungblud, The Offspring, Bosse, Papa Roach, Florence + the Machine, Billy Talent oder Provinz.
Chiemsee Reggae
Nach ganzen zehn Jahren kehrt das Chiemsee Reggae Summer Festival zurück. Dann werden sich in Übersee am Chiemsee vor Alpenkulisse wieder Fans von Reggae, Dancehall und Hip–Hop versammeln. Das Motto: Back to the Roots. «Das Festival wird kleiner, liebevoller und gemütlicher, kurze Wege und ein übersichtliches Gelände sollen den ursprünglichen Spirit des Chiemsee Reggae Summer wieder zu neuem Leben erwecken.»
Der Rückkehrer ist vom 26. bis 28. Juni 2026 angekündigt. Mit dabei sind: Marteria, Capleton, Anthony B, Patrice, Jamaram, Lila Iké, Afrob & Ferris MC, Monkey Beach, Neville oder Jahcoustix.
Parookaville
Das Parookaville Festival zählt zu den grössten elektronischen Musikfestivals Europas. Seit seiner Gründung im Jahr 2015 hat sich das Event auf dem Gelände des Flughafens Weeze zu einer festen Grösse in der internationalen EDM–Szene entwickelt.
Dieses Mal wird es vom 17. bis 19. Juli 2026 stattfinden. Als Acts mit dabei sind The Chainsmokers, Charlotte de Witte, Scooter, Alle Farben oder Cascada.
Deichbrand
Das Deichbrand Festival zählt zu den etablierten Grossfestivals im Norden Deutschlands und findet jährlich auf dem Seeflughafen Cuxhaven/Nordholz statt. Seit den frühen 2000er–Jahren hat sich das Event von einem kleinen Musikfest zu einem vielseitigen Open–Air mit rund 60.000 Besuchern entwickelt. Musikalisch bietet das Deichbrand eine breite Mischung aus Rock, Pop, Alternative, Punk und elektronischer Musik.
2026 ist es für 16. bis 19. Juli angekündigt. Im Line–up sind: SDP, Scooter, Sido, Zartmann, Beatsteaks, Giant Rooks, Ikkimel oder Cascada.
Highfield
Das Highfield Festival ist eines der grössten Indie– und Rockfestivals in Ostdeutschland und findet seit vielen Jahren direkt am Störmthaler See bei Leipzig statt. Die Kombination aus Musik, Sommeratmosphäre und Strandlage macht das Festival zu einem besonderen Erlebnis. Musikalisch präsentiert das Highfield ein vielseitiges Line–up aus deutschen und internationalen Künstlern.
2026 wird das Highfield von 14. bis 16. August stattfinden. Als Acts sind unter anderem bestätigt: Giant Rooks, Kraftklub, 01099, Querbeat, Zartmann, Feine Sahne Fischfilet, Marteria oder Beatsteaks.
MS Dockville
Das MS Dockville zählt zu den kreativsten und atmosphärisch einzigartigen Festivals Deutschlands. Seit 2007 verwandelt es das Gelände am Hamburger Reiherstieg in ein buntes Zusammenspiel aus Musik und Kunst mit Installationen und Performances. Musikalisch bietet das MS Dockville eine sorgfältig kuratierte Auswahl aus Indie–, Pop– und Elektro–Acts.
Das Festival lädt 2026 vom 14. bis 15. August ein. Mit an Bord sind: Berq, Bibiza, Jolle, Noga Erez oder Paris Paloma.
San Hejmo
Das San Hejmo Festival hat sich in kurzer Zeit zu einem festen Bestandteil der deutschen Festivallandschaft entwickelt. Auf dem Gelände des Flughafens Weeze – bekannt auch vom Parookaville Festival – kombiniert San Hejmo seit seiner Premiere 2022 Musik, Kunst und Street Food.
Die Ausgabe 2026 ist für 14. und 15. August angekündigt. Mit dabei sind: Jason Derulo, SDP, Marteria, Kamrad, Leony, Montez oder Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys.
Wacken Open Air
Beim Metal–Festival im hohen Norden mit Kultstatus steht ein Jubiläum an: Das Wacken Open Air wird bei der 35. Ausgabe wieder Fans aus aller Welt nach Schleswig–Holstein locken. Zum ersten Mal in der Geschichte kündigte das WOA Ende November 55 Bands auf einmal an.
Das Festival findet vom 29. Juli bis zum 1. August 2026 statt. Bisher bestätigt sind unter anderem: Judas Priest, Arch Enemy, Black Label Society, Hämatom, Def Leppard, In Flames oder Powerwolf.
Weitere Highlights
Die Festivalsaison bietet natürlich noch weitere Highlights. So soll etwa das Münchner Superbloom wieder stattfinden, ein genaues Datum steht noch nicht fest. Vom 19. bis 20. Juni 2026 bringt das Heroes Festival Deutschrap auf die Bühnen, ebenso wie das Splash! vom 2. bis 4. Juli. Reggae–, Dancehall– und Hip–Hop gibt es am 3. bis 5. Juli wieder auf dem Summerjam. Das Lollapalooza in Berlin mit vielfältigem Line–up wird am 18. und 19. Juli 2026 steigen. Nature One als eines der grössten europäischen Festivals elektronischer Musik lädt vom 30. Juli bis 2. August zum Tanzen ein.