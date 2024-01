Die Fielmann-Story: So schuf der Visionär sein Brillen-Imperium

1994 brachte Günther Fielmann sein Unternehmen an die Börse

Im Jahr 1994 ging Fielmann an die Börse, wobei seine «Volksaktie» sich als äusserst erfolgreich erwies und das Unternehmen dadurch seine Expansion in andere Länder beschleunigen konnte. Aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach Fielmann–Brillen baute das Unternehmen im Jahr 2000 einen grossen Produktions– und Logistikstandort in Rathenow, an dem heute über 1.000 Mitarbeiter jährlich Millionen von Brillengläsern fertigen und versenden. 2019 zog sich Fielmann letztendlich aus der Vorstandstätigkeit zurück und übergab das Unternehmen in die Hände seines Sohnes. Sein Lebensmotto fasste er in die Worte: «Ich bin über meine Träume hinausgewachsen.»