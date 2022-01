Die Fugees sagen Reunion-Tour ab

Besonderer Auftritt in New York

Die Band sei dankbar «für die besondere Nacht, die wir mit einigen von euch in New York teilen durften, mit diesem seltenen Live-Moment». Die drei absolvierten den ersten Auftritt der Band seit 15 Jahren im September 2021 in New York City anlässlich des Events «Global Citizen Live». «Wenn die Gelegenheit sich bietet, die öffentliche Sicherheit und der Zeitplan es zulassen, hoffen wir, dies bald wiederholen zu können», heisst es am Ende in dem Statement. Die Tour sollte im November 2021 starten und war kurzfristig auf Anfang 2022 verschoben worden.