Die Gastjuroren bei «GNTM»: Nadja Auermann ist zum ersten Mal dabei

«Wenn doch nur schon der 11. Februar wäre»

Gastgeberin Heidi Klum rührt bereits fleissig die Werbetrommel für die neue Staffel. Auf Instagram veröffentlichte sie jetzt einen weiteren Trailer, der neue Details offenbart. «Wenn doch nur endlich schon 11. Februar wäre», schrieb die Moderatorin dazu. Der Clip zeigt erste Eindrücke der Aufgaben, die auf die Kandidatinnen und Kandidaten der 21. Staffel warten. Gefordert sind Auftritte in engen Lackoutfits auf dem Laufsteg, Shootings in Bademode am Strand sowie ein Auftritt in einer Glasbox. Zudem deutet der Trailer eine opulente Historienball–Inszenierung an.