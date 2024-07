Die Geburt ihrer Kinder hat Britta Steffens Konsumverhalten geändert

«Schwimmen, Breakdance und Skateboarden», darauf freut sich Britta Steffen (40) am meisten bei den Olympischen Spielen in Paris. Vor allem aber «natürlich auf die Freistilstrecken und die Rennen, in denen unsere Schwimmerinnen und Schwimmer vertreten sind». Die 40–Jährige gewann bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking Gold über 50 und 100 Meter Freistil.