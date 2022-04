«Die Giovanni Zarrella Show»: Fünf Engel für den Moderator

No Angels wie bei «The Dome»

«Ich fühle mich wie bei ‹The Dome› hier, 20 Jahre zurückversetzt», zeigte sich Zarrella begeistert. Diakovska verriet im Anschluss, dass der Auftritt «so ein kleines Rehearsal», also eine Probe, für die anstehende Tournee der No Angels gewesen sei. Die Tour startet am 23. September in Stuttgart und führt die Gruppe unter anderem auch nach Hamburg, Leipzig und München. Zuvor spielen sie am 18. Juni in Berlin und werden bei Kebekus' «DCKS»-Festival in Köln am 6. Juni zu sehen sein.