«Die Giovanni Zarrella Show»: Hinter den Kulissen mit einem Promipaar

Die dritte Ausgabe der Live-Sendung «Die Giovanni Zarrella Show» (12. Februar, 20:15 Uhr, ZDF) mit Gastgeber Giovanni Zarrella (43) steht an. Die Show aus Halle an der Saale wird laut Sender ganz «im Zeichen der Liebe in all ihren Facetten» stehen. Doch bevor der Entertainer, Sänger und Tänzer seine hochkarätigen Gäste empfängt, gibt es einen spannenden Blick hinter die Kulissen. Serviert bekommen die Zuschauerinnen und Zuschauer diesen von einem prominenten Paar, das zudem zu Zarrellas Familie gehört.