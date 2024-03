«Die Giovanni Zarrella Show»: In diesem Jahr gibt es eine Folge mehr

Fünf Ausgaben in 2024

Auf der offiziellen Instagram–Seite der Show wurde die Nachricht am Dienstag (12. März) verkündet. «Wir kriegen einfach nicht genug von Giovanni & euren Stars, deswegen schmeissen wir dieses Mal unsere Kameras ein 5. Mal an», hiess es dort zu einem Bild und der Ankündigung «Zusatzshow». Statt vier Ausgaben soll es damit fünf geben. Gleich zweimal gastiert der Moderator mit seiner erfolgreichen Sendung in der Baden–Arena in Offenburg. Am Samstag, 4. Mai, wird es ab 20:15 Uhr eine Live–Show geben, am Dienstag, 7. Mai, steht ab 20:15 Uhr eine Aufzeichnung an. Sie wird zu einem späteren Zeitpunkt ausgestrahlt.