Die Golden Globes kehren 2023 ins Fernsehen zurück

Die aufgrund von Korruptions- und Rassismusvorwürfen massiv in die Kritik geratene Hollywood Foreign Press Association (HFPA) hat bekanntgegeben, dass die Golden Globes 2023 wieder im Fernsehen übertragen werden. Mit dem US-Sender NBC sei laut «Variety» ein Deal über vorerst ein Jahr geschlossen worden. Demnach werde die Preisverleihung, die im kommenden Jahr die 80. Jubiläumsausgabe feiert, am 10. Januar im Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills stattfinden.