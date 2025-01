«Die Goldene Himbeere»: «Joker 2» gleich sieben Mal nominiert

Die Veranstalter der «Goldenen Himbeere» haben am Dienstag die Nominierungen für die diesjährigen Schmähpreise auf der offiziellen Homepage bekannt gegeben. Das Musical–Sequel «Joker: Folie à Deux» führt mit sieben Nominierungen das Feld der vermeintlich schlechtesten Filme des vergangenen Jahres an. Die beiden Hauptdarsteller und Oscar–Preisträger Lady Gaga (38) und Joaquin Phoenix (50) wurden in den Kategorien «Schlechteste Schauspielerin» und «Schlechtester Schauspieler» nominiert.