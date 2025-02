«Die Goonies 2»: Fortsetzung des Kultfilms in Arbeit

Sind die Stars von damals wieder dabei?

Einen ersten Hinweis auf eine mögliche Zusammenarbeit lieferte bereits Anfang Februar der damalige Darsteller Quan, als der Schauspieler bei der Premiere seines aktuellen Films «Love Hurts» von einer Reunion mit der «Goonies»–Gang gesprochen hatte. «Ich würde es lieben, wenn es passieren würde», erklärte er auf Nachfrage über eine Fortsetzung. Sein damaliger Co–Star Feldman, der ihn an diesem Abend begleitet hatte, sagte: «Alles, was ich sagen kann, ist, lasst uns alle zusammenkommen. Alle sehen gut aus. Sean sieht gut aus. Josh sieht gut aus. Wir sehen alle noch gut aus, und wir sind alle am Leben.»