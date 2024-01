Die grössten Skandale im Dschungelcamp

Hau–Schubs–Drama und Prüfungs–Boykott

Auch bei Schauspieler Winfried Glatzeder (78) und Larissa Marolt (31) knallte es 2014 in der achten Staffel mächtig. Sie brüllten sich an – und an Tag 13 kam es zum Eklat. Als die Österreicherin ihr mit Krokodilfuss verschmutztes Hemd an seinem Hemd abputzte, rastete Glatzeder aus. «Jetzt hör aber auf!», schrie er und holte mit seinem Arm aus. Ob er sie geschlagen oder «nur» geschubst hat, konnten die Zuschauer nicht genau erkennen. «Du bist so was von dämlich!», herrschte er das Model an. Später bestritt er im Dschungeltelefon aber jegliche Gewalt: «Ich habe sie in keiner Weise körperlich in irgendeiner Weise drangsaliert.»