«Die Helene Fischer Show»: Reinhard Mey feiert TV-Comeback

Helene Fischer (40) hat bei ihrer grossen Weihnachtsshow am 25. Dezember im ZDF einen besonderen Gast auf der Bühne begrüsst. «Ein ganz grosser Wunsch von mir geht in Erfüllung. Der nächste Künstler, der jetzt zu uns kommt, den wollte ich wirklich schon so lange in meine Show einladen, und jetzt ist er endlich hier», kündigte die Schlagersängerin an und hiess schliesslich Liedermacher Reinhard Mey (82) auf der Bühne willkommen. Für Mey war es der erste Auftritt im Fernsehen seit 25 Jahren.