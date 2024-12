«Die Helene Fischer Show»: Was die Fotos zur Sendung verraten

Das sind die prominenten Showgäste

Ein besonderer Höhepunkt in der Show wird sicherlich der Besuch ihres Ex–Partners Florian Silbereisen (43) sein. Wie die ersten Fotos suggerieren, ist der Moderator sogar zweimal mit ihr auf der Bühne, denn Helene Fischer ist einmal in elegantem Weinrot an seiner Seite zu sehen und einmal in knalligem Orange – in letzterem Outfit im Übrigen auch zusammen mit Comedian Michael Kessler (57) in einer Art Silbereisen–Look von damals.