Die «Hochzeit des Jahrhunderts» steht an: So heiratet Jeff Bezos

Kommt US–Präsident Donald Trump?

Eine grosse Frage wird sein, ob auch US–Präsident Donald Trump (78) bei Bezos' Hochzeit zu Gast sein wird. Der Unternehmer und seine Verlobte sassen am Tag von Trumps Vereidigung in der ersten Reihe. Dass der US–Präsident Ende Juni nach Venedig reist, sofern es seine Verpflichtungen erlauben, scheint daher nicht so weit hergeholt zu sein.