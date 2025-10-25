«Die Hochzeits-Crasher»: Original kommt in den USA erneut ins Kino

Bonus–Szenen für die Fans

An zwei Terminen im Dezember haben Fans die Gelegenheit, den Film noch einmal im Kino zu erleben: Am 4. und 11. Dezember gibt es für US–Fans allerdings nicht nur ein Wiedersehen mit den chaotischen Hochzeitscrashern John und Jeremy. In den Jubiläumsvorstellungen werden zehn zusätzliche Minuten gezeigt. Die gelöschten Szenen, die bereits in der Home–Release–Version des Films enthalten waren, werden erstmals auch im Kino gezeigt.