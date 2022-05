Die Hochzeitssaison 2022 startet: Die schönsten Looks für Gäste

Romantisch-verspielt

Hochzeiten sind Feste der Liebe. Ein romantischer Look bietet sich daher als Gast an. Wie gut, dass im Jahr 2022 softe Pastellfarben und florale Prints voll im Trend sind. Mit zarten Farbtönen wie Rosa, Apricot oder Lavendel lassen sich wunderschöne verspielte Looks kreieren. Auch Kleider mit Puffärmeln und femininen Volants sind ganz vorne mit dabei und eignen sich wunderbar für einen bezaubernden Wedding-Look. Besonders angesagt sind dieses Jahr ausserdem Kleider in Midi-Länge.