«Die Höhle der Löwen»: 16-Jährige bricht Altersrekord und holt Deal

«Das ist keine Vision, das ist eine Illusion»

«Wir sind heute mit einer Bewertung von nur zehn Millionen Euro hier.» So selbstbewusst traten die Gründer Christof Schlindwein (35) und Forscher Aziz Cayli (58) in der «Höhle der Löwen» an. Sie präsentierten das Ergebnis von 25 Jahren Zellforschung in Form der Software für Nährstoffoptimierung Nutriomix. Ihre Erkenntnis: «Ein Lebensmittel sollte alle bekannten 58 Nährstoffe in einem balancierten Verhältnis zueinander enthalten. Nur dann kann sie bis zu fünffach mehr Energie produzieren und doppelt so lang leben.» Mathematiker Schlindwein hat aus dieser Erkenntnis die Software Nutriomix geschaffen. Die Vision der Gründer: ein volles Regal mit Nutriomix–optimierten Lebensmitteln. Das Geschäftsmodell: Kooperationen mit grossen Lebensmittelherstellern, Optimierung der Rezepturen und Umsatzbeteiligung. Für ein Investment von 500.000 Euro bieten sie fünf Prozent der Firmenanteile an. Nachdem die Gründer keinen bisherigen Umsatz vorweisen konnten, wurden die Löwen misstrauisch. Die Nennung ihrer Firmenanteile und ihre Aussage über die Verdoppelung der Lebenszeit durch Nutriomix irritierten die Löwen zusätzlich: «Ihr macht euch selbst etwas vor. Das ist keine Vision, das ist eine Illusion», so Carsten Maschmeyer (64). Genau wie er stiegen alle Löwen nacheinander aus und investierten nicht.