«Die Höhle der Löwen»: Ankerkraut-Gründer schnappen sich Megadeal

«Ich liebe einfache Produkte», freut sich Tech–Investor Frank Thelen (50). «Aber gibt es das nicht schon?», fragt er. «Andere haben die Idee vielleicht schon gehabt. Aber keiner hat es geschafft, sie so umzusetzen wie ich», entgegnet der Start–up–Gründer selbstbewusst und fügt an, sein Klebeband sei «genauer als ein Zollstock». Thelen findet das Produkt zwar spannend, gibt aber weiter zu bedenken, dass der Baumarkt nicht sein Gebiet sei und springt ab. Aus dem gleichen Grund sagen auch die anderen Löwen ab – bis auf einen: Handelsprofi Ralf Dümmel (59) ist für den Deal genau der Richtige. «Sowas gehört in jeden Haushalt», findet er und macht das Angebot. «Ich sage ja».