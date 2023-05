«Die Höhle der Löwen»: Carsten Maschmeyer wettert gegen Gründerduo

Das erste Startup im Staffelfinale von «Die Höhle der Löwen» (20:15 Uhr, VOX und RTL+) richtet sich am Montagabend an die Kleinsten. Meltem Aktürk hat ihren Job als Investmentbankerin an den Nagel gehängt und «Sproutling» gegründet, eine Matratze, mit der sie den Babyschlaf revolutionieren will. «Es ist erschreckend, dass immer wieder Babys im Schlaf sterben», erklärt die Gründerin den Löwen. Herkömmliche Matratzen bestehen aus einem Schaumstoffkern und sind nicht luftdurchlässig.