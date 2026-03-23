«Die Höhle der Löwen»: Das machen ehemalige Investoren heute

Die Löwen der ersten Stunde

Die gebürtige Bremerin Lencke Wischhusen (40) sass in den ersten beiden Staffeln 2014 und 2015 noch unter dem Nachnamen ihres damaligen Mannes («Steiner») neben Judith Williams, Vural Öger, Jochen Schweizer und Frank Thelen auf dem Investorenstuhl. Dann verliess sie die Sendung, um sich ihren politischen Aufgaben zu widmen. Aktuell wollte sie Oberbürgermeisterin ihrer Wahlheimat Baden–Baden werden. Im ersten Wahlgang erreichte sie das zweitbeste Ergebnis (31,4 Prozent), am 22. März verlor sie jedoch in der Stichwahl. Nachdem sie 2025 aus der FDP ausgetreten ist, kandidiert sie als Parteilose auf Vorschlag der CDU. Auch privat kam es nach der «Höhle der Löwen» zu Veränderungen. 2018 wurde ihr Ehe–Aus bekannt. Mit Markus Jerger, Sohn von Charity–Lady Ute–Henriette Ohoven, bekam sie 2020 eine Tochter.