«Die Höhle der Löwen»: Das sind die Löwen der elften Staffel

Judith Williams

Seit 2014 ist Judith Williams (50) in der Show mit dabei. 2007 wagte sie den Schritt in die Selbstständigkeit und gründete ihre eigene Firma. Mit ihrer Judith-Williams-Markenwelt baute sie ein Kosmetik- und Lifestyle-Imperium mit 150 Millionen Euro Jahresumsatz auf und schuf die grösste europäische Teleshopping-Marke. Zuvor studierte Williams klassischen Gesang an der Hochschule für Musik in Köln und Ballett an der Royal Academy of Dance. Eine Hormontherapie führte jedoch zu einem Stimmverlust, der ihre Karriere als Sängerin beendete. Anschliessend bewies sie bei den Verkaufssendern QVC und HSE erstmals ihr Verkaufstalent.