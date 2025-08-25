«Die Höhle der Löwen»: Die bewegenden Schicksale der Investoren

Janna Ensthaler

In Staffel 13 stiess Janna Ensthaler (40) zu der TV–Show. Die Investorin hat drei Kinder und teilte in der 17. Staffel eine bewegende Geschichte über ihre jüngste Tochter. Als sich «meinmaikaempfer», ein Start–up für spezielle Kleidung für Frühchen und Kinder mit besonderen Bedürfnissen, vorstellte, rief das bei Ensthaler emotionale Erinnerungen hervor. Denn sie bangte im Frühjahr 2023 um das Leben ihres Babys. «Sie kam auf die Welt und alles war gut. Und dann hat sie plötzlich so einen resistenten Keim gehabt.» Das sei so gefährlich gewesen, dass ihre kleine Tochter direkt nach der Geburt ein Antibiotikum bekommen musste. «Sie konnte nicht genug Sauerstoff zu sich nehmen und hatte dann so eine Atemmaske», erklärte Ensthaler vor der Kamera.