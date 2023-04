«Die Höhle der Löwen»: Die erste Beute für Neulöwin Janna Ensthaler

Ein echtes «Tada-Erlebnis» für die Löwen

Jetzt gibt's was zwischen die Zähne. Die Gründer Matthias und Jessica Bruckhoff (beide 41) präsentieren «Tada Ramen». Mit ihrer Ramen-Fertigsuppe wollen sie die japanische Suppe ohne grossen Aufwand in die heimische Küche bringen. Dank eines Baukastensystems gibt es viele Möglichkeiten, die fertige Ramen-Suppe zu geniessen. «Wir bieten heute ein echtes Tada-Erlebnis», stellt sich das Gründerpaar vor. «Wir bieten fertige Suppen in Restaurantqualität an. So kann sich jeder seine Suppe nach Hause holen.» Produziert wird alles in Deutschland. Um «Tada Ramen» auf dem Markt zu etablieren, brauchen die beiden 120.000 Euro und bieten 20 Prozent.