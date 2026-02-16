«Die Höhle der Löwen»: Diese Gast-Löwen mischen mit

Am 23. Februar startet «Die Höhle der Löwen» mit acht Folgen in die 19. Staffel – so früh im Kalenderjahr wie nie zuvor. Die neuen Episoden laufen immer montags um 20:15 Uhr auf VOX. Wer nicht so lange warten will, kann die Auftaktfolge bereits eine Woche vorher auf RTL+ abrufen.
Diese sechs Investoren nehmen die Gründerinnen und Gründer genau unter die Lupe: Familienunternehmerin Dagmar Wöhrl, Beauty–Unternehmerin Judith Williams, Handelsprofi Ralf Dümmel, Unternehmer Carsten Maschmeyer, Green–Tech–Investorin Janna Ensthaler und Unternehmer Frank Thelen.
Diese Gast–Löwen mischen mit
Für zusätzliche Würze sorgen in dieser Staffel einige Gast–Löwen. In Folge 3 (9. März bei VOX) melden sich Anne und Stefan Lemcke zurück. Das Ehepaar gründete 2013 in Hamburg die Gewürzmarke Ankerkraut. 2022 sicherte sich Nestlé die Mehrheit. Die Lemckes treten inzwischen auch selbst als Investoren auf – mit zahlreichen Start–up–Beteiligungen.
2016 waren die Lemckes erstmals als Gründer in «Die Höhle der Löwen» zu sehen. Damals handelten sie mit Frank Thelen einen Deal aus: 300.000 Euro für 20 Prozent. Das Investment gab dem Gewürz–Start–up zusätzlichen Schub. 2021 kehrten sie in Staffel 10 als Gast–Löwen zurück.
Ebenfalls prominent besetzt sind die Folgen 5 und 6 (16. und 23. März): Dort verstärkt der Start–up–Experte Christian Miele die Runde. Das Unternehmertum liegt Miele quasi im Blut: Sein Urgrossvater Carl Miele gründete 1899 den gleichnamigen Haushaltsgeräte–Konzern.
Von Eisbädern bis zum härtesten Verriss der Show–Geschichte
VOX verspricht für die Staffel bereits einige Höhepunkte: So soll es laut Senderangaben den wohl heftigsten Verriss in der Geschichte der Sendung geben – inklusive deutlicher Worte wie «Dein Produkt ist scheisse!» Ausserdem wagt eine Löwin den Sprung in eine eiskalte Badewanne, ein Investor fordert statt der angebotenen zehn Prozent gleich die Hälfte eines Unternehmens ein, und Ex–Boxer Axel Schulz (57) präsentiert ein Grillprodukt. Auch die Enkelin des Douglas–Gründers tritt mit einem Kosmetik–Start–up vor die Investoren – internationale Gründerteams aus Ecuador, Dubai, Österreich und der Schweiz sorgen ebenfalls für interessante Pitches.
Moderiert wird «Die Höhle der Löwen» wie gewohnt von Amiaz Habtu (48).