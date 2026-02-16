«Die Höhle der Löwen»: Diese Gast-Löwen mischen mit

Von Eisbädern bis zum härtesten Verriss der Show–Geschichte

VOX verspricht für die Staffel bereits einige Höhepunkte: So soll es laut Senderangaben den wohl heftigsten Verriss in der Geschichte der Sendung geben – inklusive deutlicher Worte wie «Dein Produkt ist scheisse!» Ausserdem wagt eine Löwin den Sprung in eine eiskalte Badewanne, ein Investor fordert statt der angebotenen zehn Prozent gleich die Hälfte eines Unternehmens ein, und Ex–Boxer Axel Schulz (57) präsentiert ein Grillprodukt. Auch die Enkelin des Douglas–Gründers tritt mit einem Kosmetik–Start–up vor die Investoren – internationale Gründerteams aus Ecuador, Dubai, Österreich und der Schweiz sorgen ebenfalls für interessante Pitches.