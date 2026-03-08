«Die Höhle der Löwen»: Diese Gastlöwen waren schon dabei

«Da ich ein sehr kreativer Mensch bin, selbst ein Unternehmen gegründet und die Firma komplett mitaufgebaut habe, konnte ich mich gut in die Situation der Start–ups hineinversetzen», sagte Gercke spot on news. Eine Sache in der Sendung hat Gercke auch überrascht: «Als Zuschauer habe ich immer gedacht, die Investoren haben im Vorhinein bestimmt Hintergrundinfos bekommen, die können sich ja nicht wirklich in einer halben Stunde entscheiden, ob sie Geld investieren – aber so ist es tatsächlich. Das macht das Ganze sehr authentisch und aufregend.»