«Die Höhle der Löwen»: Erfindungen unter der Gürtellinie

Maschmeyer findet seine Nadel im Heuhaufen

Max Roste (23) will mit «audory» Autoren ins 21. Jahrhundert bringen. In den Geschichten der Hörbuch-App können die Nutzerinnen und Nutzer an mehreren Stellen selbst entscheiden, wie es weitergeht. Die Autoren und Autorinnen bekommen durch Roses Software die Möglichkeit, ihre Geschichte mit verschiedenen Handelssträngen zu kreieren, sie einsprechen zu lassen und dann den Usern bereitzustellen. «Und jetzt entscheiden Sie, wie meine Geschichte weitergeht. Deal oder No Deal?», schliesst Rose seinen Pitch. Der junge Informatikstudent beeindruckt besonders Carsten Maschmeyer (62) schwer: «Investoren suchen die Nadel im Heuhaufen, du bist die Nadel.» Kofler und Maschmeyer wollen gemeinsam einsteigen und stechen mit ihrem Angebot - 200.000 Euro für 20 Prozent - den ebenfalls begeisterten Nils Glagau aus. Maschmeyer kann sein Glück kaum fassen: «Der ist der Hammer. Sowas ist der Traum!»