«Die Höhle der Löwen»: Ex-Boxer Axel Schulz als Grillmeister zu Gast

Maschmeyer will wissen: «Das hat man ja nicht immer dabei. Sollte es nicht besser eine App auf dem Smartphone sein?» Die Sanitäterin hat sich bewusst dagegen entschieden. In einer Stresssituation müsse die Anwendung so schnell und leicht wie möglich sein. Tech–Investor Frank Thelen (50) findet die Idee zwar gut, gibt aber zu bedenken: «Das kannst du halb so gross machen und für ein Viertel des aktuellen Preises verkaufen.» Ausserdem wäre er an einer App auf dem Handy mehr interessiert. Das Angebot kommt von Dümmel: «Du berührst mich. Zu helfen ist deine Mission. Und ich bin der richtige Löwe für dich.»