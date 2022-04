«Die Höhle der Löwen»: Hauptsache schön oder lecker

Personalisierte Kunst - aus Nägeln und Faden

Thomas Willberger (31) und André Gall (38) haben für ihre Idee sogar vor kurzem ihre Jobs gekündigt: Mit WireStyle wollen sie personalisierte Bilder an die Wände bringen - aber nicht mit Öl oder Druckerfarbe, sondern mit Nägeln und Faden. Dafür haben die beiden eine Software und einen Roboter entwickelt, die Fotos mit Nägeln und Faden «nachzeichnen». Die Löwen sind begeistert, sobald sie die die Bilder in den Händen halten: «Das ist wirklich beeindruckend!», so Kofler. «Das ist der Hammer, das ist unglaublich», so Dümmel. «Das ist wirklich ein Kunstwerk», stimmt Dagmar Wöhrl ein. Nils Glagau will einsteigen: «Ich würde gerne in eure Kunst investieren.» Er bietet 200.000 für 20 Prozent, die Gründer handeln ihn auf 17,5 Prozent Firmenanteile herunter. Bevor sie gehen, fragen die anderen Löwen, ob sie ihre Fadenbild-Porträts mitnehmen dürfen. «Ja, eure dürft ihr haben!», bieten die Gründer an. Da mischt sich Glagau direkt ein: «Nee, nee, nee!» Aber Maschmeyer stellt klar: «Er hat nur 17,5 Prozent, er hat hier gar nichts zu sagen!»