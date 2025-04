«Die Höhle der Löwen»: Heisser Kampf um cooles Zahnstocher-Trio

Wie schmeckt den Löwen die Schimmel–Würze?

Der Bozener Hotelier Gregor Wenter (46) und Mit–Gründerin Stephanie Lüpold (35) wollen mit «re.garum» die Gastronomie revolutionieren. Ihre mithilfe von Schimmelpilzen fermentierten, nachhaltig produzierten Würzsossen kommen ohne Zusatzstoffe und allzu viel Salz aus. Gastronomen und Endverbrauchern bieten sie Würzsossen in fünf Geschmacksrichtungen an. Für zehn Prozent an «re.garum» rufen sie stolze 400.000 Euro auf. Der bisherige Umsatz beläuft sich auf gerade einmal 100.000 Euro. «Warum seid ihr da schon vier Millionen wert?», will Nils Glagau (49) wissen. Dann kommt er zu dem Schluss: «Coole Marke, aber ich steige aus.» Allein Food–Tech–Expertin Janna Ensthaler (41) bleibt am Ende noch im Rennen: «Ich kenne mich sehr gut aus in eurem Feld. Ihr geht den falschen Weg an die Kunden heran.» Auch ihr erscheint die Firmenbewertung zu hoch. Sie steigt als Letzte aus. Die Gründer wollen die Erkenntnisse aus dem Pitch umsetzen und weiterhin Gas geben.