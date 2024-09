«Die Höhle der Löwen»: Hoffnung für Millionen Menschen mit Behinderung

Gegenwind für eine Investition in Rollerback erzeugt hingegen der Verkaufspreis von 299 Euro. Investorin Tijen Onaran (39), Judith Williams und Nils Glagau sind danach raus. Dagegen stecken Carsten Maschmeyer (65) und Ralf Dümmel in Sachen Rollerback–Investement fleissig die Köpfe zusammen. Aber: Beide haben 2023 in das Start–up Freibeik investiert, das ähnliche Effekte verspricht und auf eine ähnliche Käufergruppe abzielt. «So leid es uns tut: Wir bleiben bei Freibeik und sind bei Rollerback raus», so Carsten Maschmeyer. So treten die beiden Erfinder ohne Rückenwind durch ein Investment die Heimreise an.