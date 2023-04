«Die Höhle der Löwen»: In der vierten Folge wird es haarig

Unternehmerin Judith Williams (51) schnappt sich gleich ein «Volummi» und probiert es an der Löwenmähne von Nils Glagau (47) aus, der nun einen Pferdeschwanz trägt. Steht ihm, finden alle. «Volummi» gibt es in den Grössen S und M, soll 9,99 Euro kosten und ist zu 100 Prozent recycelbar. Die Gründer wollen 135.000 für 15 Prozent Firmenanteile. Carsten Maschmeyer (63) winkt sofort ab. «Ich mache keine Kosmetik, wenn da noch künstliche Intelligenz drin wäre, würde ich einsteigen, aber so bin ich raus.» Kaufhauskönig Ralf Dümmel (56) will einsteigen. «Das Produkt ist liebevoll aufgebaut, ich wäre der richtige Partner.» Der Unternehmer bietet 135.000, will 20 Prozent.